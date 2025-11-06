CG News: अबूझमाड़ की महिलाएं बनीं बदलाव की मिसाल, जंगलों से निकलकर दिखा रहीं अपनी प्रतिभा

कच्चापाल के आश्रित ग्राम ईरकभट्टी की महिलाएँ-मांगती गोटा और रेनी पोटाई-जो लालकुंवर स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं, अपने हाथों से उगाई गई जैविक बासमती चावल लेकर अब राजधानी तक पहुँची हैं। कभी शहर का नाम तक न जानने वाली ये महिलाएँ आज अपने गाँव की पहचान बन चुकी हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर सोधरा धुर्वे बताती हैं कि पहले लाल आतंक के कारण कोई सरकारी योजना यहाँ नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन पुलिस कैप स्थापित होने और शासन की सक्रिय पहल से महिलाओं में आत्मविश्वास और बचत की भावना विकसित हुई है।