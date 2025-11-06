Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर में भव्य समापन समारोह! CM साय, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष एक ही मंच पर.. Video

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्यपाल रमन डेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के साथ राज्य अलंकरण एवं रजत जयंती समापन समारोह 2025 में शामिल हुए।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 06, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राज्यपाल रमन डेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के साथ राज्य अलंकरण एवं रजत जयंती समापन समारोह 2025 में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित किया।

संबंधित विषय:

cg news

Published on:

06 Nov 2025 02:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / रायपुर में भव्य समापन समारोह! CM साय, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष एक ही मंच पर.. Video

