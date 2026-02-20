भाजपा नेता का आकस्मिक निधन, MP बृजमोहन अग्रवाल ने जताया दुःख, राजनीतिक गलियारों में शोक

संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध और जनहित के विषयों पर उनकी मुखरता ने उन्हें एक लोकप्रिय चेहरा बनाया। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, वे उनकी सादगी, मिलनसार स्वभाव और संघर्षशील व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि सार्वजनिक जीवन में असली पहचान पद से नहीं, बल्कि समर्पण और व्यवहार से बनती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिजनों व समर्थकों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ॐ शांति… शांति… शांति…!