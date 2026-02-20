20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

भाजपा नेता का आकस्मिक निधन, MP बृजमोहन अग्रवाल ने जताया दुःख, राजनीतिक गलियारों में शोक

BJP Leader Death: भाजपा नेता डोगेंद्र नायक के आकस्मिक निधन पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गहरा दुख व्यक्त किया। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 20, 2026

भाजपा नेता डोगेंद्र नायक का निधन (photo source- Patrika)

भाजपा नेता डोगेंद्र नायक का निधन (photo source- Patrika)

BJP Leader Death: भाजपा नेता डोगेंद्र नायक के आकस्मिक निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साथी डोगेंद्र नायक का यूं अचानक चले जाना हम सभी के लिए बेहद पीड़ादायक है।

BJP Leader Death: डोगेंद्र नायक केवल छात्र नेता भर नहीं थे…

उन्होंने बताया कि डोगेंद्र नायक ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत दुर्गा कॉलेज में सक्रिय छात्र राजनीति से की थी। वे केवल छात्र नेता भर नहीं थे, बल्कि अपनी मजबूत संगठन क्षमता, स्पष्ट सोच और लोगों से सहज जुड़ाव के लिए विशेष पहचान रखते थे। छात्रसंघ की गतिविधियों से लेकर विभिन्न सामाजिक मुद्दों तक, उन्होंने हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई। बाद में भारतीय जनता पार्टी में वे एक समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हुए।

BJP Leader Death: सार्वजनिक जीवन में असली पहचान पद से नहीं…

संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध और जनहित के विषयों पर उनकी मुखरता ने उन्हें एक लोकप्रिय चेहरा बनाया। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, वे उनकी सादगी, मिलनसार स्वभाव और संघर्षशील व्यक्तित्व की सराहना करते हैं। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि सार्वजनिक जीवन में असली पहचान पद से नहीं, बल्कि समर्पण और व्यवहार से बनती है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिजनों व समर्थकों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ॐ शांति… शांति… शांति…!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 03:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / भाजपा नेता का आकस्मिक निधन, MP बृजमोहन अग्रवाल ने जताया दुःख, राजनीतिक गलियारों में शोक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Govt Update: राज्य वनौषधि पादप बोर्ड में साय सरकार की नई नियुक्ति, BJP नेता को दी बड़ी जिम्मेदारी

वनौषधि पादप बोर्ड में उपाध्यक्ष की नियुक्ति (photo source- Patrika)
रायपुर

Congress Political Update: छत्तीसगढ़ में फिर साथ दिखेंगे खड़गे और राहुल गांधी, PCC चीफ का संकेत

खड़गे और राहुल गांधी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Mandi Nirikshak Salary: मंडी सब-इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, 80 हजार से ज्यादा सैलरी, बस चाहिए ये योग्यता

CG Mandi Nirikshak Vacancy 2026
शिक्षा

सिगरेट से रोका तो भड़का युवक, पेट्रोल पंप पर आग लगाने की कोशिश

रायपुर

Naxalism in CG: नक्सल मुद्दे पर विजय शर्मा का बड़ा बयान, बोले- बस्तर में शांति नहीं चाहते कांग्रेसी

गृहमंत्री विजय शर्मा (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.