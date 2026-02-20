CG Govt School Job: नौकरी का सुनहरा मौका, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में निकली बंपर भर्ती, आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स

CG Govt School Job: ऑफलाइन या पंजीकृत डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बुलाया जाएगा। सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्रों के परीक्षण के बाद शैक्षणिक योग्यता के कुल अंकों के मेरिट आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न कक्षाओं के अंकों के अनुसार निर्धारित अधिभार जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी।