CLP Meeting Raipur: 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सरकार घेरने की बनेगी रणनीति

CLP Meeting Raipur: छत्तीसगढ़ में बजट सेशन से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में 22 फरवरी को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग शाम 4 बजे रायपुर के कांग्रेस भवन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में होगी। मीटिंग में आने वाले विधानसभा सेशन के दौरान सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी और पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर डिटेल में चर्चा होने की उम्मीद है।