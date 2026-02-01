CLP Meeting Raipur: 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सरकार घेरने की बनेगी रणनीति

कांग्रेस-विधायक दल की बैठक (photo source- Patrika)
CLP Meeting Raipur: छत्तीसगढ़ में बजट सेशन से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में 22 फरवरी को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। यह मीटिंग शाम 4 बजे रायपुर के कांग्रेस भवन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में होगी। मीटिंग में आने वाले विधानसभा सेशन के दौरान सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी और पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पर डिटेल में चर्चा होने की उम्मीद है।
इस बीच, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होगा। सेशन के पहले दिन गवर्नर का एड्रेस होगा, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर 24 फरवरी को साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। तय शेड्यूल के मुताबिक, यह सेशन 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 15 सिटिंग्स होंगी। इस दौरान क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और अलग-अलग बिल्स पर चर्चा होगी।
CLP Meeting Raipur: सरकार के मुताबिक, आने वाला बजट न सिर्फ़ एक सालाना फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होगा, बल्कि इसमें राज्य के लंबे समय के विकास की रूपरेखा भी होगी। बजट 2026-27 में "विज़न 2047" के हिसाब से रोज़गार पैदा करने, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास पर खास ज़ोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि बजट में लंबे समय की रणनीतियों और नई पहलों को साफ़ तौर पर बताया जाएगा जो राज्य की आर्थिक दिशा तय करेंगी।
