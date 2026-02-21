RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में RTE की सीटों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, पहली क्लास में मिलेगा प्रवेश, नए नियम जारी

RTE Admission 2026: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 54 हजार 824 सीटों में प्रवेश दिए जाएंगे। शासन की ओर से आरटीई प्रवेश केवल कक्षा पहली निर्धारित की गई है। पिछले वर्ष कक्षा पहली में केवल 9375 सीटों का प्रकटीकरण किया गया था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 19 हजार 489 हो गया है। वर्ष 2025-26 में राज्य की निजी शालाओं में आर.टी.ई. अंतर्गत केजी-2 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 35 हजार 335 है, जो आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा पहली में प्रवेश करेंगे।