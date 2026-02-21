21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CGPSC सिविल जज एग्जाम रिजल्ट जारी! अंजुम आरा ने किया टॉप, 57 अभ्यर्थियों का हुआ चयन…

CGPSC Civil Judge Result 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 21, 2026

CGPSC सिविल जज एग्जाम रिजल्ट जारी! अंजुम आरा ने किया टॉप, 57 अभ्यर्थियों का हुआ चयन...(photo-patrika

CGPSC सिविल जज एग्जाम रिजल्ट जारी! अंजुम आरा ने किया टॉप, 57 अभ्यर्थियों का हुआ चयन...(photo-patrika

CGPSC Civil Judge Result 2024: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2024 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आयोग ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत कुल 57 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।

यह भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन क्रमांक 04/2024/परीक्षा दिनांक 23 दिसंबर 2024 तथा रोजगार और नियोजन में 25 दिसंबर 2024 को प्रकाशित सूचना के माध्यम से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद शुद्धि पत्र क्रमांक 01/2025/परीक्षा दिनांक 23 जनवरी 2025 के जरिए आवश्यक संशोधन भी किए गए थे।

CGPSC Civil Judge Result 2024: मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) पद के लिए मुख्य परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जबकि लिखित परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी 2026 को घोषित किया गया। आयोग के नियमानुसार विज्ञापित पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया जाना था। इस आधार पर 171 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना अपेक्षित था, लेकिन वर्गवार एवं उपवर्गवार उपलब्धता को देखते हुए कुल 183 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया।

साक्षात्कार प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि सभी 183 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में भाग लिया। आयोग के अनुसार न तो कोई अभ्यर्थी अनर्ह पाया गया और न ही कोई अनुपस्थित रहा।

मेरिट के आधार पर अंतिम चयन

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम चयन सूची लिखित (मुख्य) परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के मेरिट क्रम के आधार पर तैयार की गई है। वर्गवार मेरिट के अनुसार कुल 57 पदों के विरुद्ध 57 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

इस भर्ती प्रक्रिया को राज्य की न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) पद पर नियुक्तियां न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएंगी। चयन सूची को लेकर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों में उत्साह देखा जा रहा है।

आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों को आगे की नियुक्ति संबंधी निर्देशों और अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखने की सलाह दी है। आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बताया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 01:48 pm

Published on:

21 Feb 2026 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC सिविल जज एग्जाम रिजल्ट जारी! अंजुम आरा ने किया टॉप, 57 अभ्यर्थियों का हुआ चयन…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

माँ मातंगी धाम में राष्ट्रीय गौरव रथ का ऐतिहासिक स्वागत, 25 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भरा आस्था और राष्ट्रभक्ति का संगम

रायपुर

RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में RTE की सीटों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, पहली क्लास में मिलेगा प्रवेश, नए नियम जारी

RTE Admission 2026, chhattisgarh news,
रायपुर

निजी-सरकारी जमीन की 6 खदानें जांच के घेरे में...

रायपुर

आईरेड सर्वे का खुलासा! शाम 6 के बाद बनती हैं सड़कों पर ‘मौत की घड़ियां’, जिले में 236 मौतें

रफ्तार से बढ़ रहीं सड़क पर मौतें (photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG Promotion News छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर 50-50 का फार्मूला, राजपत्र में जारी हुई अधिसूचना

MP government promotes 5 dozen police personnel
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.