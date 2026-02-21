CGPSC सिविल जज एग्जाम रिजल्ट जारी! अंजुम आरा ने किया टॉप, 57 अभ्यर्थियों का हुआ चयन…

व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) पद के लिए मुख्य परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जबकि लिखित परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी 2026 को घोषित किया गया। आयोग के नियमानुसार विज्ञापित पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया जाना था। इस आधार पर 171 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना अपेक्षित था, लेकिन वर्गवार एवं उपवर्गवार उपलब्धता को देखते हुए कुल 183 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया।