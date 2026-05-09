Chhattisgarh Politics: भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 12-13 मई को, संगठन और राजनीति पर होगा मंथन

रायपुर में भाजपा की बड़ी बैठक (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ भाजपा ने आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर प्रदेश कार्यसमिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक रायपुर में 12 और 13 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्षों और कोर ग्रुप के सदस्य शामिल होंगे।
बैठक की जानकारी देते हुए केदार कश्यप ने बताया कि इस दौरान संगठन के मंडल और जिला प्रशिक्षण वर्ग की समीक्षा की जाएगी। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। बैठक में भाजपा संगठन आने वाले महीनों के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति पर मंथन करेगा। इसमें जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
वन मंत्री के अनुसार, कार्यसमिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम चुनावों में भाजपा की जीत पर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जाएगा। साथ ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक आने वाले चुनावों और संगठन विस्तार की दिशा में भाजपा की रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
19 मई को जगदलपुर में अमित शाह की बड़ी बैठक
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे एक उच्चस्तरीय अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक (Inter-State Council meeting) की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ और सीमावर्ती 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री इस दौरान बस्तर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे।
Chhattisgarh Politics: वरिष्ठ मंत्रियों के शामिल होने की संभावना
उच्चस्तरीय सूत्रों के अनुसार अमित शाह की बस्तर बैठक नक्सलवाद के खात्मे के बाद की सुरक्षा स्थिति और अंतर-राज्यीय विकास के मुद्दों पर केंद्रित होगी। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के सरकार के लक्ष्य (31 मार्च 2026) के बाद यह पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है।
इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। कुछ खबरों में आसपास के अन्य प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जुड़ने की भी बात कही गई है। बैठक बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित की जाएगी।
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