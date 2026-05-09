IPL 2026: रायपुर RCB और मुंबई इंडियंस की भिड़ंत से पहले मौसम बना विलेन, अधंड और बारिश की आशंका

मौसम विभाग का यह भी कहना है कि खेल शुरू होने तक आसमान साफ हो सकता है। शुक्रवार को राजधानी में शाम 4 बजे तेज हवा चली और बूंदाबांदी हुई। इन दिनों प्रदेश का मौसम बदला हुआ है। हालांकि कई बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बावजूद न बारिश होती है और न अंधड़ चलता है। ऐसे में रविवार का मौसम देखने वाली बात होगी।