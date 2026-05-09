IPL 2026: रायपुर में कल होगा RCB और MI का मुकाबला, आज अभ्यास करने उतरेगी दोनों टीम, फैंस में दिखा उत्साह

कल 10 मई को होने वाले मैच के लिए आरसीबी और मुंबई की टीमें आज फिर अभ्यास करेगी। 01 घंटे तक ट्रेनर के साथ मैदान पर चर्चा करते दिखे जसप्रीत बुमराह, रनअप और फिटनेस ड्रिल पर रहा फोकस। 18 मिनट तक मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने कैचिंग और वार्मअप सेशन किया। 07 विदेशी खिलाड़ियों ने शाम की प्रैक्टिस में हिस्सा लिया, नेट्स पर तेज गेंदबाजों ने बहाया पसीना। 150+ सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी और ग्राउंड क्रू मैच तैयारियों में जुटे रहे। 02 अलग नेट्स पर बल्लेबाज और गेंदबाजों की स्पेशल ट्रेनिंग हुई।