IPL 2026: रायपुर में कल होगा RCB और MI का मुकाबला, आज अभ्यास करने उतरेगी दोनों टीम, फैंस में दिखा उत्साह

IPL 2026: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस की टीम ने खूब प्रैक्टिस की। आईपीएल के इस सीजन में अपना दूसरा मैच खेलने रायपुर पहुंचे रोहित शर्मा ने खूब पसीना बहाया और लंबे-लंबे शॉट लगाए। रोहित ने नेट्स में अपने सिग्नेचर पुल शॉट और बड़े-बड़े हिट्स का जमकर अभ्यास किया। वही मैच के लिए RCB और MI की टीम रायपुर पहुंच गई है।
कल 10 मई को होने वाले मैच के लिए आरसीबी और मुंबई की टीमें आज फिर अभ्यास करेगी। 01 घंटे तक ट्रेनर के साथ मैदान पर चर्चा करते दिखे जसप्रीत बुमराह, रनअप और फिटनेस ड्रिल पर रहा फोकस। 18 मिनट तक मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने कैचिंग और वार्मअप सेशन किया। 07 विदेशी खिलाड़ियों ने शाम की प्रैक्टिस में हिस्सा लिया, नेट्स पर तेज गेंदबाजों ने बहाया पसीना। 150+ सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी और ग्राउंड क्रू मैच तैयारियों में जुटे रहे। 02 अलग नेट्स पर बल्लेबाज और गेंदबाजों की स्पेशल ट्रेनिंग हुई।
प्रैक्टिस मैच के दौरान कुछ खिलाड़ी वीडियो शूट करते भी नजर आए। शार्दुल ठाकुर के साथ ही कई खिलाड़ी एक-एक कर वीडियो बनवा रहे थे। जिसमें वे बैट में बॉल को को खेलते हुए बॉटल बॉक्स में डाल रहे थे। इस दौरान बॉल न जाने पर हंसी ठहाके भी लग रहे थे। इस दौरान प्रैक्टिस का वीडियो भी शूट किया जा रहा है।
CCTV से होगी स्टेडियम की निगरानी आईपीएल मैचों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। पूरे स्टेडियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने अधिकारियों के साथ स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बाद रायपुर पहुंचने वाले दर्शकों की भीड़ को नियंत्रित करने पर्याप्त वालंटियर तैनात किए जाएं।
आईपीएल मैच के लिए शुक्रवार को कलेक्टर डॉ. गौरव ङ्क्षसह ने शहीद वीर नारायण ङ्क्षसह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का जायजा लिया। एक दिन पहले ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने को कहा था। साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) को निर्देशित किया था कि शासन के सभी विभागों द्वारा तय एसओपी का पालन करते हुए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करें।
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