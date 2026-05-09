IPL 2026: रायपुर में IPL मैच के टिकट की जमकर कालाबाजारी, एजेंट मैप दिखाकर पूछ रहे- आपको कौन सी सीट चाहिए

IPL 2026: आईपीएल के नवा रायपुर में होने वाले मैचों के टिकटों की जमकर कालाबाजारी हो रही है। ब्लैक में टिकट बेचने वाले लोगों को मैप दिखाकर पूछ रहे हैं कि कौन सी सीट चाहिए। टिकट का ब्लैक मार्केट फैंस की जेब में डाका डाल रहा है। बता दें कि इस बार टिकट की सिर्फ ऑनलाइन बिक्री हुई, लेकिन इसके ओपन होते ही चंद मिनटों में टिकट सेल आउट हो गए।