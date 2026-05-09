Indian Railway: रेलवे यात्रियों के साथ धोखा, ऐप में दिखा रहा गाड़ी प्लेटफार्म 1 में आएगी, पहुंची 2 नं में

10.30 बजे यात्री रायपुर स्टेशन पहुंचे, जब ऐप में ट्रेन की लोकेशन 3-4 बार चेक किया तो ट्रेन के रायपुर स्टेशन आने का समय बढ़ता गया, और ट्रेन आने तक प्लेटफॉर्म 1 में ही आने का दिखाया। लेकिन स्टेशन के डिस्प्ले में प्लेटफॉर्म-2 शो कर रहा था। यात्री ने कन्फ्यूज होकर जब सहायता केंद्र पहुंचा तो वहां बैठी महिला ने प्लेटफॉर्म-2 में आने की जानकारी दी, वहीं टीटीई ने प्लेटफॉर्म-1 में आने की कही। इसके परेशान होकर एक यात्री प्लेटफॉर्म-1 में खड़ा रहा, दूसरी महिला फूट ओवरब्रिज पर और छोड़ने आया तिसरा शख्स प्लेटफॉर्म-2 में ट्रेन के डिस्प्ले होने का इंतजार करता रहा और ट्रेन 11.32 को प्लेटफॉर्म-2 में पहुंची।