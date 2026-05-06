Road accident: दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रही महिला को ट्रेलर ने कुचला, मौत के बाद मचा बवाल, चक्काजाम

दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के करंजी-झूमरपारा मार्ग पर बुधवार की दोपहर पैदल जा रही एक महिला को कोयला लोड ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इससे महिला गिर गई और ट्रेलर के पहिए से कुचल कर उसकी मौत (Road accident) हो गई। हादसे के बाद गुस्साए महिला के परिजनों व ग्रामीणों ने सडक़ पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक व पुलिस अमला पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश दी। 25 हजार की तत्काल सहायता राशि व मुआवजा के आश्वासन के बाद चक्काम समाप्त हुआ।