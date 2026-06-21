Raigarh Murder Case: लिव-इन में रह रही महिला का खौफनाक अंत, प्रेमी ने हत्या के बाद शव जलाया

आरोपी ने पुलिस को बताया कि 17 जून को मंगरिता एक्का गांव जाने की बात कहकर कुछ कपड़े और पानी की बोतल लेकर घर से निकली थीं। इसके बाद वह भी मकान मालिक को गांव जाने की जानकारी देकर उनके पीछे निकल पड़ा। रास्ते में दोनों एक महुआ के पेड़ के नीचे बैठे और शराब पीने लगे। इसी दौरान पुरानी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर इमिलीयूस तिग्गा ने मंगरिता की साड़ी से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को झाड़ियों में छिपा दिया और वहां से चला गया।