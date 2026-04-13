ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने दिया ट्रंप को झटका, होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने में मदद से किया इनकार

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में वार्ता का पहला दौर विफल रहा। दोनों देशों के प्रतिनिधि वापस लौट गए हैं। वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपनी नेवी को होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को ब्लॉक करने का काम शुरू करने का आदेश दे दिया है। आज, 13 अप्रैल को ईस्टर्न समय के अनुसार सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार शाम करीब 7:30 बजे) से अमेरिकी नेवी होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का काम शुरू करेगी। इसके साथ ही ट्रंप ने अन्य देशों से भी इस काम में मदद करने की अपील की है। हालांकि इस मामले में ट्रंप को लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे देश ने झटका दे दिया है।