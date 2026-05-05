IAS Jitendra Yadav: आधी रात फरिश्ता बन अस्पताल पहुंचे IAS जितेंद्र यादव, तड़प रहीं प्रग्नेंट महिला की मदद की, लापरवाह डॉक्टर को नोटिस

IAS Jitendra Yadav: राजनांदगांव जिले के बसंतपुर स्थित जिला अस्पताल एक बार फिर अव्यवस्था और लापरवाही को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल डॉक्टरों की लापरवाही का खुलासा खुद जिला कलेक्टर जितेंद्र यादव ने किया है। वहीं आधी रात अचानक जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर दर्द से तड़प रहीं दो महिलाओं के लिए फरिश्ते बनकर आए। कलेक्टर ने तुरंत दोनों को वार्ड में भर्ती कराया। बताया जा रहा है ​कि गायनिक वार्ड में ड्यूटी डॉक्टर के अनुपस्थित रहने से दो गर्भवती महिलाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, परिजनों ने इसे लेकर हंगामा भी किया। इधर सूचना मिलते ही कलेक्टर मौके पर अस्पताल पहुंचे और वस्तुस्थिति की जानकारी ली।