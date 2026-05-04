CG Murder Case: हाथ और नाखूनों से पति को चोट पहुंचाई, फिर गला दबाकर कर दी हत्या, काम को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार मृतक तामेश्वर पारकर और उसकी पत्नी लक्ष्मी बाई पारकर के बीच 27 जुलाई 2025 को काम पर जाने और पैसे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान पत्नी बिना बताए काम पर चली गई थी, जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ गया। जब मृतक काम से वापस घर आया तो उसने पत्नी से काम पर जाने को लेकर सवाल किए, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसी दौरान दोनों के बीच मारपीट हुई।