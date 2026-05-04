CG Murder Case: हाथ और नाखूनों से पति को चोट पहुंचाई, फिर गला दबाकर कर दी हत्या, काम को लेकर हुआ था विवाद

काम को लेकर हुए विवाद पर पति की हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Murder Case: राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में पति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। यह घटना घरेलू विवाद के दौरान मारपीट में हुई मौत से जुड़ी बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार मृतक तामेश्वर पारकर और उसकी पत्नी लक्ष्मी बाई पारकर के बीच 27 जुलाई 2025 को काम पर जाने और पैसे को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान पत्नी बिना बताए काम पर चली गई थी, जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ गया। जब मृतक काम से वापस घर आया तो उसने पत्नी से काम पर जाने को लेकर सवाल किए, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसी दौरान दोनों के बीच मारपीट हुई।
आरोप है कि मारपीट के दौरान लक्ष्मी ने अपने हाथ और नाखूनों से पति को चोट पहुंचाई तथा गला दबा दिया। घटना के बाद तामेश्वर पारकर को उपचार के लिए ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कई चोटों का उल्लेख करते हुए मृत्यु का कारण हत्यात्मक बताया गया। मामले में पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के बाद एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में सोमनी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आरोपी पत्नी लक्ष्मी बाई पारकर (34 वर्ष) निवासी ग्राम अंजोरा थाना सोमनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
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