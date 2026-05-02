IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़! 2 करोड़ के लेन-देन का खुलासा, मोबाइल डेटा से खुली सट्टेबाजी की पूरी परत(photo-patrika)
IPL illegal Betting in CG: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के शिकारीपारा इलाके में चल रहे आईपीएल सट्टा कारोबार पर पुलिस ने छापेमारी कर करीब 2 करोड़ रुपये के लेन-देन का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य सरगना फरार बताया जा रहा है।
पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोपी के मोबाइल में करीब 2 करोड़ रुपये के ऑनलाइन सट्टा लेन-देन का रिकॉर्ड मिला है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित सट्टा नेटवर्क का हिस्सा था।
बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि शिकारीपारा क्षेत्र में आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश दी और आरोपी श्याम यादव को मोबाइल के जरिए सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार सट्टा आईपीएल मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान संचालित किया जा रहा था। इस दौरान आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से सट्टा लगवा रहा था।
आरोपी के पास से एक की-पैड मोबाइल, एक टच स्क्रीन मोबाइल और 2500 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। मोबाइल डिवाइस ही सट्टा संचालन का मुख्य माध्यम था, जिसमें पूरे लेन-देन का डेटा सुरक्षित पाया गया।
मामले में दूसरे आरोपी की पहचान राकेश कुमार उमरे निवासी समता कॉलोनी पनेका के रूप में की गई है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 और 7 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस को आशंका है कि यह मामला किसी बड़े ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। मोबाइल डेटा की गहन जांच के बाद और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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