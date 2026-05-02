IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़! 2 करोड़ के लेन-देन का खुलासा, मोबाइल डेटा से खुली सट्टेबाजी की पूरी परत

IPL illegal Betting in CG: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के शिकारीपारा इलाके में चल रहे आईपीएल सट्टा कारोबार पर पुलिस ने छापेमारी कर करीब 2 करोड़ रुपये के लेन-देन का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य सरगना फरार बताया जा रहा है।