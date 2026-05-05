5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG Board News: 5वीं-8वीं के रिजल्ट पर लगा ब्रेक, सुधार के लिए वापस भेजी गई मार्कशीट, जानें वजह

CG Board News: छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की अंकसूचियों में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद रिजल्ट प्रक्रिया पर रोक लग गई है। तकनीकी त्रुटियों के चलते मार्कशीट सुधार के लिए वापस भेजी गई हैं, जिससे छात्रों को अब और इंतजार करना पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

May 05, 2026

CG Board News: 5वीं-8वीं के रिजल्ट पर लगा ब्रेक, सुधार के लिए वापस भेजी गई मार्कशीट, जानें वजह(photo-patrika)

CG Board News: 5वीं-8वीं के रिजल्ट पर लगा ब्रेक, सुधार के लिए वापस भेजी गई मार्कशीट, जानें वजह(photo-patrika)

CG Board News: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद जहां छात्रों और अभिभावकों की नजरें 5वीं और 8वीं के रिजल्ट पर टिकी थीं, वहीं अब इन कक्षाओं की अंकसूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आने से पूरी प्रक्रिया पर विराम लग गया है। अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के चलते अब मार्कशीट को सुधार के लिए वापस जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है।

5th 8th Result Delay: प्रिंटिंग में हुई बड़ी चूक

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अंकसूची में हुई गड़बड़ी प्रिंटिंग के दौरान सामने आई है। छात्रों के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक गलत दर्ज किए गए हैं, वहीं कई अन्य अहम जानकारियों में भी त्रुटियां पाई गई हैं। इससे रिजल्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

नाम, ग्रेडिंग और जन्मतिथि में भी गलती

अंकसूचियों में केवल अंक ही नहीं, बल्कि स्कूल और क्षेत्र का नाम, ग्रेडिंग सिस्टम और छात्रों की जन्मतिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों में भी गड़बड़ी मिली है। डोंगरगांव का नाम तक गलत प्रिंट होने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो रही है।

शिक्षा विभाग ने झाड़ा पल्ला

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी ओर से सभी डेटा समय पर और सही तरीके से भेजा गया था। गड़बड़ी प्रिंटिंग स्तर पर हुई है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की मानी जा रही है।

छात्रों और अभिभावकों की बढ़ी चिंता

बोर्ड रिजल्ट के बाद प्राथमिक और मिडिल स्कूल के छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। इससे छात्रों और अभिभावकों में असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई है।

सुधार के बाद ही जारी होगा परिणाम

डोंगरगांव बीईओ जयंत साहू ने बताया कि अंकसूची में त्रुटियां पाए जाने के बाद उन्हें सुधार के लिए वापस भेज दिया गया है। सुधार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा।

प्रशासन पर उठे सवाल

इस पूरे मामले ने शिक्षा व्यवस्था और प्रिंटिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में त्रुटियां सामने आने से जिम्मेदार एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 11:46 am

Published on:

05 May 2026 11:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Board News: 5वीं-8वीं के रिजल्ट पर लगा ब्रेक, सुधार के लिए वापस भेजी गई मार्कशीट, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

देवर के साथ रहने पर पूर्व पति ने दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से की महिला की हत्या, एक दिन पहले हुआ था दोनों के बीच झगड़ा

देवर के साथ रहने पर पूर्व पति ने दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से की महिला की हत्या, एक दिन पहले हुआ था दोनों के बीच झगड़ा(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG Murder Case: हाथ और नाखूनों से पति को चोट पहुंचाई, फिर गला दबाकर कर दी हत्या, काम को लेकर हुआ था विवाद

काम को लेकर हुए विवाद पर पति की हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

BJP ने जारी किए 16 मंडल प्रभारी एवं सह-प्रभारियों की नियुक्ति सूची, देखें नाम

chhattisgarh BJP flags
राजनंदगांव

CG Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, अगले 3 दिन तक गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD का येलो अलर्ट जारी

आंधी और बारिश का अलर्ट (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़! 2 करोड़ के लेन-देन का खुलासा, मोबाइल डेटा से खुली सट्टेबाजी की पूरी परत

IPL सट्टा रैकेट का भंडाफोड़! 2 करोड़ के लेन-देन का खुलासा, मोबाइल डेटा से खुली सट्टेबाजी की पूरी परत(photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.