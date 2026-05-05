CG Board News: 5वीं-8वीं के रिजल्ट पर लगा ब्रेक, सुधार के लिए वापस भेजी गई मार्कशीट, जानें वजह

CG Board News: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद जहां छात्रों और अभिभावकों की नजरें 5वीं और 8वीं के रिजल्ट पर टिकी थीं, वहीं अब इन कक्षाओं की अंकसूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आने से पूरी प्रक्रिया पर विराम लग गया है। अप्रैल के अंत तक परिणाम जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के चलते अब मार्कशीट को सुधार के लिए वापस जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है।