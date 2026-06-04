4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

हर चुनाव में पिट रही Congress, निकाय चुनाव नतीजों पर मंत्री जायसवाल का बड़ा बयान

Local Body Election Results 2026: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा की बढ़त पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज पर जनता के भरोसे की जीत बताया।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 04, 2026

BJP vs Congress

BJP vs Congress(photo-patrika)

BJP vs Congress: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कई सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलने से पार्टी नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह परिणाम सरकार के कामकाज और जनहित की योजनाओं पर जनता की मुहर है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव परिणामों को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाजपा की बढ़त पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के काम से संतुष्ट है और यही चुनाव परिणामों में दिखाई दे रहा है।

BJP vs Congress: जनता ने सरकार के काम पर जताया भरोसा: मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में सरकार लगातार विकास और जनकल्याण के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने जो काम किए हैं, उनका असर अब चुनावी नतीजों में दिखाई दे रहा है।

मंत्री के अनुसार चाहे नगरीय निकाय चुनाव हों, पंचायत चुनाव हों या अन्य उपचुनाव, अधिकांश स्थानों पर भाजपा को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान और परिणाम यह संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों और योजनाओं से संतुष्ट है। यही कारण है कि भाजपा को लगातार चुनावी सफलता मिल रही है।

कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार

उपचुनाव में भाजपा की बढ़त को कांग्रेस द्वारा "पैसों की जीत" बताए जाने पर मंत्री जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो उसे जनता का समर्थन बताती है, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो उस पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय लगातार बहाने बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस सरकार बनाने के दावे करती है, लेकिन हार मिलने के बाद ईवीएम, पैसे या अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराने लगती है।

भाजपा का दावा- प्रदेश का मूड साफ

मंत्री जायसवाल ने कहा कि हाल के समय में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुए चुनावों के परिणाम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी क्षेत्रों तक हुए चुनावों में भाजपा को अच्छा समर्थन मिला है। उनके अनुसार यह संकेत है कि प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही सरकारों की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, जिसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दे रहा है।

2028 को लेकर भाजपा का आत्मविश्वास

आगामी चुनावों को लेकर भी भाजपा नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि वर्तमान चुनावी परिणाम भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भी जनता भाजपा को इसी तरह समर्थन देती रहेगी। मंत्री ने कहा कि पार्टी संगठन और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।

परिणामों के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल

नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गर्मा दिया है। भाजपा इसे जनता के विश्वास की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस परिणामों को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। फिलहाल चुनाव परिणामों ने यह जरूर साफ कर दिया है कि प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है।

‘छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो’, छात्रों के लिए सड़क पर उतरे देवेंद्र यादव का फटा कुर्ता, देखें Video

ये भी पढ़ें
NEET Paper Leak Protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Jun 2026 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हर चुनाव में पिट रही Congress, निकाय चुनाव नतीजों पर मंत्री जायसवाल का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जब सड़क पर दिखा दर्दनाक मंजर..! विधायक ने एक्सीडेंट देखकर रुकवाया काफिला, हाईवा में फंसे ड्राइवरों की बचाई जान

cg news
रायपुर

2 साथियों की मौत के बीच अमिता ने फतह किया एवरेस्ट, पत्रिका से शेयर की दर्द और संघर्ष की कहानी, जानें पूरा सफर

Amita Shrivas Everest success story
Patrika Special News

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ मंत्रायल में बदली व्यवस्था से भटक रहे सरकारी अफसर, पत्र लिखकर बताई समस्या

Chhattisgarh News
रायपुर

MBBS Internship: विदेश में एमबीबीएस पढ़े 142 में 140 का एडमिशन, इंटर्नशिप के लिए 949 सीटें खाली, जल्दी करें आवेदन

MBBS Internship
रायपुर

RTE Admission 2026: जुलाई में निकलेगी दूसरे चरण की लॉटरी, बदल सकती है हजारों बच्चों की किस्मत, जानें कैसे?

RTE Admission 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.