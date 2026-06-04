हर चुनाव में पिट रही Congress, निकाय चुनाव नतीजों पर मंत्री जायसवाल का बड़ा बयान

BJP vs Congress: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कई सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलने से पार्टी नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह परिणाम सरकार के कामकाज और जनहित की योजनाओं पर जनता की मुहर है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव परिणामों को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाजपा की बढ़त पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के काम से संतुष्ट है और यही चुनाव परिणामों में दिखाई दे रहा है।