हर चुनाव में पिट रही Congress, निकाय चुनाव नतीजों पर मंत्री जायसवाल का बड़ा बयान

BJP vs Congress(photo-patrika)
BJP vs Congress: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। कई सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलने से पार्टी नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह परिणाम सरकार के कामकाज और जनहित की योजनाओं पर जनता की मुहर है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव परिणामों को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाजपा की बढ़त पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के काम से संतुष्ट है और यही चुनाव परिणामों में दिखाई दे रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में सरकार लगातार विकास और जनकल्याण के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने जो काम किए हैं, उनका असर अब चुनावी नतीजों में दिखाई दे रहा है।
मंत्री के अनुसार चाहे नगरीय निकाय चुनाव हों, पंचायत चुनाव हों या अन्य उपचुनाव, अधिकांश स्थानों पर भाजपा को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान और परिणाम यह संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों और योजनाओं से संतुष्ट है। यही कारण है कि भाजपा को लगातार चुनावी सफलता मिल रही है।
उपचुनाव में भाजपा की बढ़त को कांग्रेस द्वारा "पैसों की जीत" बताए जाने पर मंत्री जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो उसे जनता का समर्थन बताती है, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो उस पर तरह-तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय लगातार बहाने बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस सरकार बनाने के दावे करती है, लेकिन हार मिलने के बाद ईवीएम, पैसे या अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराने लगती है।
मंत्री जायसवाल ने कहा कि हाल के समय में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुए चुनावों के परिणाम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी क्षेत्रों तक हुए चुनावों में भाजपा को अच्छा समर्थन मिला है। उनके अनुसार यह संकेत है कि प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रही सरकारों की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, जिसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दे रहा है।
आगामी चुनावों को लेकर भी भाजपा नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि वर्तमान चुनावी परिणाम भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भी जनता भाजपा को इसी तरह समर्थन देती रहेगी। मंत्री ने कहा कि पार्टी संगठन और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है।
नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गर्मा दिया है। भाजपा इसे जनता के विश्वास की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस परिणामों को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। फिलहाल चुनाव परिणामों ने यह जरूर साफ कर दिया है कि प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है।
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