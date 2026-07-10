स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भवन के वास्तविक मालिक का पता नहीं चल पा रहा है। नगर निगम के रिकॉर्ड में भी भू-स्वामी की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। लोगों का कहना है कि समय रहते इस जर्जर भवन का तकनीकी परीक्षण कर इसे सुरक्षित नहीं किया गया तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।