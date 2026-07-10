सहेली बाथरूम में थी… इधर PG के कमरे में छात्रा की चाकू मारकर हत्या, भिलाई में दिनदहाड़े हुआ मर्डर

PG Student Murder: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में शुक्रवार को एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई। रामनगर स्थित एक पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही 20 वर्षीय छात्रा खुशी साहू की अज्ञात हमलावर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के समय उसकी सहेली बाथरूम में थी। बाहर आने पर उसने खुशी को खून से लथपथ हालत में देखा और तत्काल मकान मालिक को सूचना दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैशाली नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है।