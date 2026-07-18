विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढऩे से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लगभग 488 अंक पाने वाले विद्यार्थियों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। अनुसूचित जाति के लिए लगभग 400 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 304 अंक तक प्रवेश की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में पांच नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने से सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढक़र 15 हो जाएगी और सीटें 1680 तक पहुंच जाएंगी।