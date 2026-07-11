11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

newsupdate

छत्तीसगढ़ के संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश, iGOT पोर्टल पर पंजीयन हुआ अनिवार्य

Chhattisgarh News: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी भारत के iGOT पोर्टल पर 100% पंजीयन अनिवार्य किया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jul 11, 2026

Chhattisgarh News

नवा रायपुर मंत्रालय (Photo Patrika)

Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कर्मयोगी भारत के iGOT (आई गॉट) पोर्टल पर सभी पात्र कर्मचारियों का शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग (पंजीयन) सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

विभाग ने जारी किया निर्देश

विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ), संयुक्त संचालकों तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को पत्र भेजकर निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी कार्यक्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

दो तरीकों से होगा पंजीयन

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार कर्मचारियों का ऑनबोर्डिंग दो माध्यमों से किया जाएगा। पहले विकल्प में विभागीय नोडल अधिकारी एमडीओ (MDO) पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का डेटा बल्क अपलोड कर पंजीयन करेंगे। दूसरे विकल्प में कर्मचारियों के लिए कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक तैयार किया जाएगा। यह लिंक संबंधित कर्मचारियों को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से वे स्वयं अपना पंजीयन पूरा कर सकेंगे।

केवल Gmail आईडी से होगा रजिस्ट्रेशन

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान केवल Gmail आईडी का उपयोग किया जाएगा। NIC या किसी अन्य सरकारी डोमेन की ई-मेल आईडी से पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत और कार्यालयीन जानकारी सही एवं अद्यतन रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या न आए।

तकनीकी समस्या आने पर मिलेगी सहायता

यदि पंजीयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित विभागों और कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की iGOT टेक्निकल सपोर्ट टीम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।

डिजिटल प्रशिक्षण से बढ़ेगी कार्यकुशलता

कर्मयोगी भारत मिशन के तहत iGOT पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी आधुनिक कार्य प्रणाली, प्रशासनिक दक्षता और सेवा गुणवत्ता से जुड़े प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।

अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी पात्र कर्मचारियों का 100 प्रतिशत ऑनबोर्डिंग समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। साथ ही प्रक्रिया की नियमित निगरानी कर किसी भी लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी इस पहल से वंचित न रहे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jul 2026 04:58 pm

Published on:

11 Jul 2026 04:58 pm

Hindi News / newsupdate / छत्तीसगढ़ के संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश, iGOT पोर्टल पर पंजीयन हुआ अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

newsupdate

ट्रेंडिंग

पहले मां फिर नानी और मामा की धारदार हथियार से हत्या, खुद भी लगा ली फांसी

Four people died
राष्ट्रीय

लखनऊ में भाजपा की बैठक, 2027 चुनाव को लेकर संगठन ने बनाया नया प्लान

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाली कमान, बूथ सशक्तिकरण और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने पर मंथन (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

संपादकीय: मध्य-पूर्व के समुद्र मेंडूबती-उतराती ‘शांति’

america iran
ओपिनियन

Chhattisgarh Congress: क्या TS सिंहदेव बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष? सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल, इन प्रमुख नामों पर चर्चा तेज

PCC President Chhattisgarh
रायपुर

व्हाट्सएप यूजरनेम विवाद के बाद केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए बन सकते हैं एक जैसे नियम

Messaging Apps
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.