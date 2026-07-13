छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून! अगले 2 दिन बारिश की संभावना, बिजली गिरने की चेतावनी

Chhattisgarh Monsoon Update: पिछले एक सप्ताह से बारिश थमने के कारण प्रदेश में उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे वातावरण में नमी के कारण भारी उमस महसूस की जा रही है। हालांकि अब राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। फिलहाल प्रदेश में मौसमी वर्षा सामान्य से 24 प्रतिशत कम दर्ज की गई है।