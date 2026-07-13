छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून! अगले 2 दिन बारिश की संभावना, बिजली गिरने की चेतावनी

बारिश का अलर्ट (Photo- IANS)
Chhattisgarh Monsoon Update: पिछले एक सप्ताह से बारिश थमने के कारण प्रदेश में उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे वातावरण में नमी के कारण भारी उमस महसूस की जा रही है। हालांकि अब राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। फिलहाल प्रदेश में मौसमी वर्षा सामान्य से 24 प्रतिशत कम दर्ज की गई है।
प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ वज्रपात की भी आशंका है।
अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। इस दौरान एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है।
13 जुलाई को रायपुर में आसमान सामान्यत: बादलों से ढका रहेगा। गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
बीते 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर प्रदेश का सबसे अधिक बारिश दर्ज करने वाला प्रमुख केंद्र रहा। यहां सुबह तक 2.9 मिलीमीटर और शाम तक 1.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, पेंड्रा रोड, जगदलपुर और राजनांदगांव सहित अधिकांश प्रमुख मौसम केंद्रों में बारिश दर्ज नहीं हुई। यही वजह है कि प्रदेश की मौसमी वर्षा सामान्य से काफी पीछे चल रही है।
बारिश का असमान वितरण किसानों की चिंता भी बढ़ा रहा है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुवाई के लिए लगातार और संतुलित वर्षा की जरूरत होती है। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं और मौसम विभाग के ताजा आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि बीते 24 घंटों में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाया।
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