Chhattisgarh Monsoon Session 2026: 5 दिन के मानसून सत्र में सरकार पर 1033 सवालों की बौछार, इन मुद्दों पर होगी घेराबंदी

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh Monsoon Session 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इस बार विधानसभा सचिवालय में कुल 1033 सवाल लगाए गए हैं, जिनके जरिए सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। सत्र के दौरान विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल बड़ी संख्या में लगाए हैं।