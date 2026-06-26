Chhattisgarh Monsoon Session 2026: 5 दिन के मानसून सत्र में सरकार पर 1033 सवालों की बौछार, इन मुद्दों पर होगी घेराबंदी

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र (photo source- Patrika)
रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh Monsoon Session 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। इस बार विधानसभा सचिवालय में कुल 1033 सवाल लगाए गए हैं, जिनके जरिए सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी है। सत्र के दौरान विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल बड़ी संख्या में लगाए हैं।
मानसून सत्र भले ही केवल पांच दिन का हो, लेकिन इसके काफी हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष पहले से ही राज्य में बढ़ते अपराध, कानून-व्यवस्था, किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता, अवैध उत्खनन, जल संकट और अधूरी विकास योजनाओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं, सत्तापक्ष के विधायक भी अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांग सकते हैं।
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