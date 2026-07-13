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छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, 5 नए मेडिकल कॉलेजों को NMC की मंजूरी, बढ़ेंगी MBBS सीटें

Colleges in Chhattisgarh::NMC ने राज्य के 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। इससे MBBS सीटों की संख्या बढ़ेगी, छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी।
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रायपुर

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Love Sonkar

Jul 13, 2026

Medical Colleges in Chhattisgarh

पांच नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता (photo patrika)

New Medical Colleges: छत्तीसगढ़ के लिए स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने राज्य के 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में एमबीबीएस (MBBS) सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे छात्रों को मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। NMC की मंजूरी के बाद इन कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे न केवल मेडिकल शिक्षा का विस्तार होगा, बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी।

छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा

अब तक सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। नए मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से प्रदेश के विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा। इससे आर्थिक बोझ कम होगा और अधिक छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना साकार हो सकेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती

मेडिकल कॉलेज केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होते, बल्कि उनसे जुड़े अस्पताल भी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हैं। नए कॉलेज शुरू होने से संबंधित जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टर, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर उपचार उपलब्ध होंगे। दूर-दराज के लोगों को बड़े शहरों में इलाज के लिए कम जाना पड़ेगा।

राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि

राज्य सरकार लगातार मेडिकल शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है। पांच नए मेडिकल कॉलेजों को NMC की मान्यता मिलना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भविष्य में डॉक्टरों की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी।

रोजगार और स्थानीय विकास को मिलेगा बढ़ावा

नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने से डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर मेडिकल सेवाओं, दवा व्यवसाय, हॉस्टल, परिवहन और अन्य सुविधाओं का भी विकास होगा।

प्रदेश की मेडिकल शिक्षा को मिलेगी नई पहचान

विशेषज्ञों का मानना है कि पांच नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत से छत्तीसगढ़ मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगा। 250 नई MBBS सीटों के जुड़ने से राज्य के छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से अधिक सशक्त होगी।

इन जिलों में शुरू होंगे नए मेडिकल कॉलेज

कवर्धा
जांजगीर-चांपा
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी)
कुनकुरी (जशपुर)
दंतेवाड़ा

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Updated on:

13 Jul 2026 03:33 pm

Published on:

13 Jul 2026 02:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, 5 नए मेडिकल कॉलेजों को NMC की मंजूरी, बढ़ेंगी MBBS सीटें

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