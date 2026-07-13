छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात, 5 नए मेडिकल कॉलेजों को NMC की मंजूरी, बढ़ेंगी MBBS सीटें

New Medical Colleges: छत्तीसगढ़ के लिए स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने राज्य के 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में एमबीबीएस (MBBS) सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे छात्रों को मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। NMC की मंजूरी के बाद इन कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इससे न केवल मेडिकल शिक्षा का विस्तार होगा, बल्कि प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को भी नई मजबूती मिलेगी।