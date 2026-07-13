छत्तीसगढ़ी फिल्मों के दर्शक लापता! 6 महीने में आईं 16 फिल्में लेकिन हिट मात्र एक

Chhattisgarhi Regional Cinema: ताबीर हुसैन की रिपोर्ट. साल 2026 की छमाही रीजनल सिनेमा के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। कारण साफ है। 16 फिल्में रिलीज हुईं लेकिन हिट का तमगा एक को ही मिला। 15 मई को रिलीज हुई मयारू भौजी 2 ने कामयाबी के झंडे गाड़े और यह फिल्म 50 दिन पूरे करने में सफल रही। कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिन्हें तारीफ मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस में सक्सेस नहीं हो पाई। अब अगले 6 महीने में कितनी फिल्में सफल हो पाती है इसका जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा।