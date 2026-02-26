छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मेकर्स के लिए अच्छी खबर, सब्सिडी से लेकर शूटिंग परमिशन पर हुआ बड़ा निर्णय

CG Film: ताबीर हुसैन.छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को राष्ट्रीय स्तर पर जोडऩे की दिशा में अहम पहल शुरू हो गई है। बैठक में तय हुआ कि प्रदेश के फिल्मकार अब देश के किसी भी राज्य में शूटिंग के लिए संबंधित राज्य के पोर्टल से ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे। जब तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक पर्यटन संस्कृति विभाग के संचालक को ईमेल या वाट्सऐप से आवेदन कर अनुमति ली जा सकेगी। अब तक शूटिंग के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य था, जिससे व्यावहारिक दिक्कतें आती थीं। नई व्यवस्था में शूटिंग पूरी होने के बाद निर्माता सीधे संचालक को विवरण भेजेंगे और संचालक संबंधित कलेक्टर से पुष्टि कर अनुमति को मान्य कर देंगे।