9 साल की बच्ची से दुष्कर्म! आरोपी ने दी थी जान से मारने की धमकी, मिली 20 साल का सश्रम कारावास

पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 16 मई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। जांच के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले को बाल संरक्षण कानूनों के तहत सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों के 20 साल क सजा मिली है।