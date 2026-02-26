26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सूखे नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़! 13 किलो से ज्यादा गांजा सहित 2400 नशीली गोलियां बरामद, हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया गिरफ्तार

Illegal Ganja Seizure: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सूखे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कालीबाड़ी–नेहरू नगर क्षेत्र में सक्रिय संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए बड़ी सफलता हासिल की गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 26, 2026

सूखे नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़! 13 किलो से ज्यादा गांजा सहित 2400 नशीली गोलियां बरामद, हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया गिरफ्तार(photo-patrika)

सूखे नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़! 13 किलो से ज्यादा गांजा सहित 2400 नशीली गोलियां बरामद, हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया गिरफ्तार(photo-patrika)

Raipur Drug Bust: छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सूखे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कालीबाड़ी–नेहरू नगर क्षेत्र में सक्रिय संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए बड़ी सफलता हासिल की गई है। डीसीपी क्राइम एवं साइबर स्मृतिक राजनाला और डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश प्रसाद गुप्ता की संयुक्त रणनीति में यह कार्रवाई अंजाम दी गई।

Raipur Drug Bust: फुटकर विक्रेताओं की गिरफ्तारी से खुला नेटवर्क

24 फरवरी 2026 को सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने नेहरू नगर नरैय्या तालाब क्षेत्र में अब्दुल जाफर और सुनील जगत को गांजा की फुटकर बिक्री करते गिरफ्तार किया था। पूछताछ में मिले मेमोरेंडम के आधार पर पुलिस ने कालीबाड़ी क्षेत्र में नाले के पास बने एक हाइडआउट पर दबिश दी।

यह ठिकाना आधुनिक तकनीक से लैस मिला। मौके से लगभग 7 किलो 397 ग्राम गांजा, भारी मात्रा में प्लास्टिक पैकिंग सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, वाई-फाई उपकरण, सीसीटीवी कैमरे और मोशन सेंसर बरामद किए गए। आरोपी अब्दुल जाफर के खिलाफ पूर्व में 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले शामिल हैं।

सरगना समेत दो गिरफ्तार

25/26 फरवरी की दरम्यानी रात एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सिटी कोतवाली की संयुक्त टीम ने नरेश्वर मंदिर, नरैया तालाब क्षेत्र में सुनियोजित दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कुख्यात सरगना मुकेश बनिया और उसका भाई संजू को पकड़ा गया। तलाशी में दोनों आरोपियों के कब्जे से करीब 6 किलो 119 ग्राम गांजा, एक देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, 2400 नग अल्प्राजोलम नशीली गोलियां और मोबाइल फोन बरामद हुए।

लंबा आपराधिक इतिहास

मुख्य आरोपी मुकेश बनिया के विरुद्ध 31 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, गुंडागर्दी, बलवा, मारपीट, अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के गंभीर अपराध शामिल हैं। वह लंबे समय से फरार रहकर खुद को माफिया बताता था और क्षेत्र में दहशत फैला रहा था। संजू के खिलाफ भी 15 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और चोरी के मामले शामिल हैं।

आगे की कार्रवाई जारी

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(बी)(ii)(बी), 21(बी) एनडीपीएस एक्ट और धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया है। मामले की विवेचना जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों तथा सप्लाई चेन की पतासाजी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सूखे नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार और सख्ती से जारी रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 04:39 pm

Published on:

26 Feb 2026 04:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सूखे नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़! 13 किलो से ज्यादा गांजा सहित 2400 नशीली गोलियां बरामद, हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

9 साल की बच्ची से दुष्कर्म! आरोपी ने दी थी जान से मारने की धमकी, मिली 20 साल का सश्रम कारावास

9 साल की बच्ची से दुष्कर्म! आरोपी ने दी थी जान से मारने की धमकी, मिली 20 साल का सश्रम कारावास(photo-patrika)
रायपुर

CG News: खेलों को बढ़ावा देने पर जोर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने की मुलाकात

खेल विकास पर हुई सार्थक चर्चा (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: रिटायर्ड IAS गणेश शंकर मिश्रा बने राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष, शासन ने जारी किया आदेश

रिटायर्ड IAS गणेश शंकर मिश्रा (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: अवैध कॉलोनियों पर सरकार सख्त, 3 से 7 साल तक की सजा, सभी निगम आयुक्तों को जारी हुआ निर्देश

CG News, Land rate
रायपुर

राज्य की जेलों में एक साल में 66 बंदियों की मौत

एक साल में 66 बंदियों की मौत! राज्य की जेलों में मौतों के मुद्दे पर विधानसभा में नारेबाजी, 48 मामलों की जांच अब भी जारी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.