सूखे नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़! 13 किलो से ज्यादा गांजा सहित 2400 नशीली गोलियां बरामद, हिस्ट्रीशीटर मुकेश बनिया गिरफ्तार

मुख्य आरोपी मुकेश बनिया के विरुद्ध 31 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, गुंडागर्दी, बलवा, मारपीट, अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के गंभीर अपराध शामिल हैं। वह लंबे समय से फरार रहकर खुद को माफिया बताता था और क्षेत्र में दहशत फैला रहा था। संजू के खिलाफ भी 15 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और चोरी के मामले शामिल हैं।