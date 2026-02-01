26 फ़रवरी 2026,

रायपुर

Spa Center Firing: राजधानी के VIP इलाके में फायरिंग से हड़कंप, स्पा सेंटर में मसाज नहीं करने पर चली गोली

Spa Center Firing: स्पा सेंटर में सेवा देने से इनकार करने पर दो युवकों ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 26, 2026

स्पा सेंटर में फायरिंग (photo source- Patrika)

स्पा सेंटर में फायरिंग (photo source- Patrika)

Spa Center Firing: राजधानी रायपुर के वीआईपी माने जाने वाले कटोरा तालाब इलाके में फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक ब्यूटी पार्लर एवं स्पा सेंटर में देर रात सेवा देने से इनकार करने पर दो युवकों ने हंगामा करते हुए हवाई फायर कर दिया। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए, हालांकि पुलिस ने महज दो घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

Spa Center Firing: इलाके में मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, 25 फरवरी की रात करीब 10 बजे दो युवक महिला संचालिका द्वारा संचालित स्पा सेंटर पहुंचे। दुकान बंद होने और स्टाफ के जा चुके होने की बात कहने पर भी वे सेवा देने की जिद करने लगे। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे और बहस के दौरान एक आरोपी ने अपने पास मौजूद लाइसेंसी पिस्टल से हवा में गोली चला दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की शिकायत अगले दिन दोपहर में सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की और करीब दो घंटे के भीतर दोनों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान एक पिस्टल और एक एयर गन बरामद की गई।

Spa Center Firing: आरोपियों पर ​की जाएगी कड़ी कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनील कुमार पांडेय (46), निवासी शेखपुर, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) और अंगद सिंह (33), निवासी आदर्श नगर, मोवा रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

26 Feb 2026 07:29 pm

Published on:

26 Feb 2026 07:28 pm

