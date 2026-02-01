Spa Center Firing: राजधानी के VIP इलाके में फायरिंग से हड़कंप, स्पा सेंटर में मसाज नहीं करने पर चली गोली

जानकारी के अनुसार, 25 फरवरी की रात करीब 10 बजे दो युवक महिला संचालिका द्वारा संचालित स्पा सेंटर पहुंचे। दुकान बंद होने और स्टाफ के जा चुके होने की बात कहने पर भी वे सेवा देने की जिद करने लगे। बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में थे और बहस के दौरान एक आरोपी ने अपने पास मौजूद लाइसेंसी पिस्टल से हवा में गोली चला दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।