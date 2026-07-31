पत्रिका की खबर का असर! VSK ऐप की तकनीकी गड़बड़ी पर सरकार ने दी शिक्षकों को राहत

Chhattisgarh Teachers Salary: वीएसके (VSK) एप में लगातार सामने आ रही तकनीकी समस्याओं के बीच राज्य सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि एप में आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कर्मचारी को तकनीकी खामी की वजह से नुकसान न उठाना पड़े।