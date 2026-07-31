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पत्रिका की खबर का असर! VSK ऐप की तकनीकी गड़बड़ी पर सरकार ने दी शिक्षकों को राहत

Online Attendance App: स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि एप में तकनीकी त्रुटि या ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में दिक्कत के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। अधिकारियों को एप की सभी खामियां जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 31, 2026

Chhattisgarh Teachers Salary

VSK ऐप में एरर आने पर नहीं होगी वेतन कटौती (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Teachers Salary: वीएसके (VSK) एप में लगातार सामने आ रही तकनीकी समस्याओं के बीच राज्य सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि एप में आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कर्मचारी को तकनीकी खामी की वजह से नुकसान न उठाना पड़े।

VSK App Technical Issue: पत्रिका लगातार उठा रहा था मुद्दा

वीएसके एप में तकनीकी त्रुटियों के कारण शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में हो रही परेशानियों का मुद्दा लगातार सामने आ रहा था। इस समस्या को लेकर कई शिक्षक संगठन सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। इस विषय को पत्रिका ने भी लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया।

तकनीकी कारणों से नहीं होगी वेतन कटौती

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यदि किसी शिक्षक को एप की तकनीकी दिक्कतों के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी आती है तो उसके वेतन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार शिक्षकों के हितों की पूरी सुरक्षा करेगी और किसी भी शिक्षक को तकनीकी त्रुटियों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा।

शिक्षकों से चिंता नहीं करने की अपील

मंत्री ने शिक्षकों से कहा कि वे वेतन कटौती को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि तकनीकी कारणों से किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय न हो। यदि एप सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर नहीं डाली जाएगी।

अधिकारियों और तकनीकी टीम को दिए निर्देश

गजेंद्र यादव ने संबंधित अधिकारियों और तकनीकी टीम को वीएसके एप में आ रही सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एप को अधिक प्रभावी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार किए जाएंगे, ताकि भविष्य में शिक्षकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

VSK App Update: शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत

सरकार की इस घोषणा से प्रदेशभर के शिक्षकों को राहत मिली है। लंबे समय से शिक्षक संगठन एप की तकनीकी खामियों के कारण वेतन कटौती की आशंका जता रहे थे। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में भरोसा बढ़ा है कि तकनीकी दिक्कतों का असर उनके वेतन और सेवा संबंधी अधिकारों पर नहीं पड़ेगा।

सरकार का संदेश साफ

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य शिक्षकों को परेशानी में डालना नहीं, बल्कि व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इसलिए जब तक वीएसके एप पूरी तरह तकनीकी रूप से सुचारु नहीं हो जाता, तब तक किसी भी शिक्षक के वेतन पर तकनीकी त्रुटियों का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा।

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Updated on:

31 Jul 2026 07:43 am

Published on:

31 Jul 2026 07:43 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पत्रिका की खबर का असर! VSK ऐप की तकनीकी गड़बड़ी पर सरकार ने दी शिक्षकों को राहत

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