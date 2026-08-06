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छत्तीसगढ़ के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम घोषित, अब मिलेगी सरकारी नौकरी, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Sports News: राज्य सरकार ने 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी इस सूची के साथ ही इन खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Aug 06, 2026

Chhattisgarh News

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम घोषित (फोटो सोर्स- AI)

Chhattisgarh Excellent Players List: राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले खिलाडि़यों का उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने का इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने चयनित 156 उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के नाम अब जारी कर दिए गए हैं। साथ ही राजपत्र (गजट) में भी नामों को प्रकाशित कर दिया गया है।

इससे करीब एक दशक से इंतजार कर रहे पदक विजेताओं का सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कुल 20 खेलों के खिलाड़ी उत्कृष्ट बनाए गए हैं। सभी विभागों में खाली पदों के 2 फीसदी पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं।

156 उत्कृष्ट खिलाडि़यों के नाम

  • आर्चरी-7: धर्मेश गोफने, बिंदेश्वरी मरावी, नित्या धुर्वे, भरत कुमार यादव, आरम मसराम, यशपाल धु्रव, अभिलाष राज।
  • बैडमिंटन-3: वेंकट गौरव प्रसाद, जूही देवांगन, आकर्षि कश्यप।
  • फेंसिंग-5: स्वामी विश्वकर्मा, वी. जानसन, अनूप चौधरी, अनुराग चौधरी, मोना पटेल।
  • हॉकी- 1: रेणुका यादव।
  • कराते-8: रुपेश दास, बोर्निता तालुकदार, मोनिका पाढ़ी, नितिन सिंह, राजेश, भारती सिन्हा, दुर्गेश साहू, धनेश्वर फरिकार।
  • क्याकिंग-केनोइंग-11: प्रमोद फरिकार, कौशन नंदनी ठाकुर, काजल धीवर, पिंकी साहू, शिवानी ठाकुर, हेमलता सार्वा, सोनू साहू, स्वाती साहू, देवकुमारी साहू, अशोक कुमार, गणेश यदु।
  • पैरा एथलेटिक्स व स्वीमिंग: संगीता मसीह, ईश्वरी निषाद, प्रीति यादव, ममता मिश्रा, किसराम पटेल, भरत सिंह, रमेश कुमार, राजेंद्र यादव।
  • सॉफ्टटेनिस-2: आयुषी चौहान, अल्का यादव।
  • वुशू-9: बलराम साहू, महेंद्र पासी, विरेंद्र कुमार धीवर, नितिन नावलेकर, प्रतीक सिंह ठाकुर, मीना, तोमेश्वरी साहू, रियाज नवाज, लीलिमा सोनी।
  • बॉस्केटबॉल-11: फरहन अंजुम, एकता शिर्के, कृतिका रजक, दीपाली मतेलकर, कल्पना पटेल, महिमा भारद्वाज, मेघा सिंह, रिया वर्मा, निशा नेताम, अंशु श्रीवास, गुलब्शा अली।
  • हैंडबॉल-23: शाही रिजवान, ए प्रिया राव, एम रमेश, एम वेंकट राव, ऐमेश्वर वर्मा, यासी जीबरान, योगेश, कंचन महानंद, दिव्या सिन्हा, अनुजा दुबे, मुकेश्वरी, चित्रा, पी. दिनकर, पूनम यादव, राधेश्याम सिंह यादव, राजेश कुमार, रेवती, रजनी, सोनिया, दुर्गा स्वामी, नीरज सेमल्टी, यशोदा साहू, प्रीति साहू।
  • नेटबॉल-16: पलाश कुमार, सृष्टि कांसकार, सुनील आदित्य, अंजली सोनकर, लखेश्वरी वर्मा, टी. प्रतीक कुमार, एस. मोहन राव, इमरान खान, मनोज साहू, विकास वंशपाल, निलेश शर्मा, भोजराज साहू, प्रकाश विश्वकर्मा, प्रशांत जेकब, लवकेश शर्मा, लुमेंद्र साहू।
  • डेफ स्वीमिंग और व्हीलचेयर फेंसिग: अतुल जायवाल, कोमल कुमार, महेंद्र कुमार साहू, मालती पनौरे, मनोहर साहू, हरिहर सिंह राजपूत, रामफल टोंडर, रोहिणी साहू, राजेश कुमार साहू, सीता साहू, उत्तरा नवरंग, दीक्षा तिवारी, दीलीप कुमार साहू, दुर्गा साहू, आशीष पटेल, द्वरिका प्रसाद जांगड़े।
  • सॉफ्टबॉल: ज्ञानेद्र कुमार साहू, वीरू बाधे, मानस केशरवानी, वीरेंद्र, किशन महानंद, हितेश निर्मलकर, प्रींस सिंह, रितेश कुमार यादव, विश्वनाथ पाठक, विनय कुमार सोनवानी, निखिल नायक, भूपेंद्र कुमार गढ़े, पी. आशीष कुमार, प्रदीप झा, सारंग नेताम, सौरभ यादव, सोनू कुमार गुप्ता, सुनील राज, सूरज अग्रवाल, दीपक कुमार, वसीम मोहम्मद, चंदन कंवर, चंदन तांडी, चंद्रशेखर पुरी, जयेश कुमार राणा, जगमोहन दास, नरेश निर्मलकर, आशीष पाटिल, गौरव डहरिया, राजू साहू।
  • तैराकी: सृष्टि नाग।
  • वालीबॉल: दीपेश कुमार सिन्हा।
  • पैरा पॉवरलिफ्टिंग: धरमवीर सिंह।
  • वेटलिफ्टिंग: जगदीश विश्वकर्मा।
  • साइकिलिंग (स्पेशल ओलंपिक): योगेंद्र कुमार श्रीवास।

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Updated on:

06 Aug 2026 10:43 am

Published on:

06 Aug 2026 10:42 am

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