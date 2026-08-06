छत्तीसगढ़ के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम घोषित, अब मिलेगी सरकारी नौकरी, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Excellent Players List: राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाले खिलाडि़यों का उत्कृष्ट खिलाड़ी बनने का इंतजार बुधवार को खत्म हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने चयनित 156 उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के नाम अब जारी कर दिए गए हैं। साथ ही राजपत्र (गजट) में भी नामों को प्रकाशित कर दिया गया है।