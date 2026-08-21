Dhamtari Viral Video: शाबाश लंगूर! धमतरी में नेशनल हाईवे पर संभाली ट्रैफिक ‘ड्यूटी’, गौवंश को दौड़ाकर खाली कराई सड़क

इसी बीच शुक्रवार को अर्जुनी रोड पर एक अनोखा और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। सड़क से मवेशियों को हटाने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी या टीम नजर नहीं आई, लेकिन एक लंगूर जरूर ‘ऑन ड्यूटी’ दिखाई दिया। सड़क पर खड़े गौवंश को देखकर लंगूर ने उन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया। लंगूर के पीछे पड़ते ही मवेशी सड़क से भागने लगे और कुछ ही देर में सड़क का बड़ा हिस्सा खाली हो गया। इस पूरे नजारे को देखकर वहां मौजूद राहगीर भी हैरान रह गए।