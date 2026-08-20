Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी में 2 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

धमतरी आंगनबाड़ी में निकली भर्ती (PHoto Patrika)
Anganwadi Bharti: धमतरी जिले में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण और एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के एक-एक रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और पात्र स्थानीय निवासी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण के अंतर्गत खरेंगा सेक्टर के सारंगपुरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-01 में सहायिका का एक पद रिक्त है। इस पद के लिए सारंगपुरी के संबंधित वार्ड की निवासी महिला आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को 8 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसी तरह एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड के अंतर्गत मोहंदी सेक्टर के सरगी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-02 में सहायिका के एक रिक्त पद पर भर्ती की जानी है। इस पद के लिए सरगी गांव की निवासी महिला आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
आंगनबाड़ी सहायिका के दोनों पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। पात्र अभ्यर्थी संबंधित ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को पोर्टल पर मांगी गई आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पूरा करना होगा।
सारंगपुरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पद के संबंध में जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। वहीं सरगी आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इस भर्ती के जरिए स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त सहायिका पदों को भरा जाएगा। इच्छुक स्थानीय महिला अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
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