Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी में 2 पदों पर निकली भर्ती, इस तारीख तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

सारंगपुरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पद के संबंध में जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना धमतरी ग्रामीण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। वहीं सरगी आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इस भर्ती के जरिए स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त सहायिका पदों को भरा जाएगा। इच्छुक स्थानीय महिला अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।