CGPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका, 12-13 सितंबर को यहां होगा फ्री मॉक इंटरव्यू, विशेषज्ञ देंगे जरूरी टिप्स

CGPSC Interview: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन रायपुर की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लगातार विभिन्न नवाचारी पहल की जा रही हैं। इसी कड़ी में ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ के तहत सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह निःशुल्क मॉक इंटरव्यू 12 और 13 सितंबर 2026 को नेतृत्व साधना केंद्र, फुंडहर में आयोजित होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सीजीपीएससी अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार का अनुभव देना और इंटरव्यू के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें बेहतर तरीके से तैयार करना है।