CGPSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मौका, 12-13 सितंबर को यहां होगा फ्री मॉक इंटरव्यू, विशेषज्ञ देंगे जरूरी टिप्स

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (Photo Patrika)
CGPSC Interview: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन रायपुर की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लगातार विभिन्न नवाचारी पहल की जा रही हैं। इसी कड़ी में ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ के तहत सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह निःशुल्क मॉक इंटरव्यू 12 और 13 सितंबर 2026 को नेतृत्व साधना केंद्र, फुंडहर में आयोजित होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सीजीपीएससी अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार का अनुभव देना और इंटरव्यू के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें बेहतर तरीके से तैयार करना है।
मॉक इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को विशेषज्ञों के समक्ष साक्षात्कार देने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें वास्तविक इंटरव्यू की प्रक्रिया को समझने और अपनी तैयारी को परखने में मदद मिलेगी। अभ्यर्थियों से विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और उनके जवाब देने के तरीके, व्यक्तित्व प्रस्तुतीकरण तथा संवाद शैली का भी आकलन किया जाएगा।
जिला प्रशासन की इस पहल में केवल सवाल-जवाब तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि अभ्यर्थियों के आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, संवाद कौशल और प्रश्नों के प्रभावी उत्तर देने की क्षमता पर भी ध्यान दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी किस तरह अपनी बात को स्पष्ट और संतुलित तरीके से रखते हैं, इसका भी अभ्यास कराया जाएगा।
मॉक इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। विशेषज्ञ उनके जवाबों और प्रस्तुतीकरण में मौजूद कमियों को बताएंगे तथा उन्हें सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव देंगे। इससे अभ्यर्थियों को अपनी कमजोरियों को पहचानने और वास्तविक सीजीपीएससी इंटरव्यू से पहले उनमें सुधार करने का अवसर मिलेगा।
जिला प्रशासन की ओर से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग देने के उद्देश्य से ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ शुरू किया गया है। इसके तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ इंटरव्यू जैसे महत्वपूर्ण चरण के लिए भी व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षा में लिखित चरण के बाद साक्षात्कार भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में मॉक इंटरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों को वास्तविक परिस्थिति का अभ्यास मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अंतिम चरण के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।
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