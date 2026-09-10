Holiday 2026: कलेक्टर का बड़ा आदेश, रायपुर जिले में 3 स्थानीय छुट्टियां घोषित, जानिए कब-कब बंद रहेंगे शासकीय कार्यालय

छुट्टी घोषित - प्रतीकात्मक तस्वीर- फोटो सोर्स : Grok
Holiday 2026: त्योहारी सीजन को देखते हुए रायपुर जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर से जारी आदेश के तहत ये स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। हालांकि, ये अवकाश रायपुर शहर (राजधानी) स्थित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्रों में लागू होंगे।
जारी आदेश के मुताबिक, जिले में नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। इन दिनों संबंधित शासकीय कार्यालय और संस्थाएं बंद रहेंगी। स्थानीय अवकाश की घोषणा के बाद जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को त्योहारों के दौरान सरकारी कामकाज को लेकर राहत मिलेगी।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के आदेश के अनुसार, 15 सितंबर 2026, मंगलवार को नुआखाई पर्व के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को महाअष्टमी और 9 नवंबर 2026, सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
इन छुट्टियों का लाभ रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले संबंधित शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं को मिलेगा। वहीं, राजधानी रायपुर शहर स्थित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाएं इस स्थानीय अवकाश के दायरे से बाहर रहेंगी।
सितंबर से दिसंबर के बीच छत्तीसगढ़ में कई प्रमुख त्योहार और पर्व मनाए जाएंगे। इनमें कुछ शासकीय अवकाश हैं, जबकि कुछ को ऐच्छिक अवकाश के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों और आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि किस दिन किस प्रकार की छुट्टी रहेगी।
14 सितंबर को हरितालिका तीज के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। इसके अगले दिन 15 सितंबर को नुआखाई पर्व पर रायपुर जिले के निर्धारित क्षेत्रों में स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा सितंबर में ही हरछठ, पोला, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा जयंती, नवाखाई, ढोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी जैसे पर्व भी आएंगे। इन अवसरों पर अलग-अलग श्रेणी में अवकाश निर्धारित किया गया है।
स्थानीय अवकाश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायपुर शहर यानी राजधानी क्षेत्र के शासकीय कार्यालय एवं संस्थाएं इन तीन स्थानीय अवकाशों के दायरे में नहीं आएंगी। कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रायपुर शहर को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्रों में लागू होगा। इसलिए सरकारी काम से जुड़े लोगों को अवकाश की तारीख के साथ-साथ अपने कार्यालय के क्षेत्राधिकार की जानकारी भी देखनी होगी, ताकि किसी भ्रम की स्थिति न बने।
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