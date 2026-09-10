Holiday 2026: कलेक्टर का बड़ा आदेश, रायपुर जिले में 3 स्थानीय छुट्टियां घोषित, जानिए कब-कब बंद रहेंगे शासकीय कार्यालय

स्थानीय अवकाश को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायपुर शहर यानी राजधानी क्षेत्र के शासकीय कार्यालय एवं संस्थाएं इन तीन स्थानीय अवकाशों के दायरे में नहीं आएंगी। कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नुआखाई, महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश रायपुर शहर को छोड़कर जिले के शेष क्षेत्रों में लागू होगा। इसलिए सरकारी काम से जुड़े लोगों को अवकाश की तारीख के साथ-साथ अपने कार्यालय के क्षेत्राधिकार की जानकारी भी देखनी होगी, ताकि किसी भ्रम की स्थिति न बने।