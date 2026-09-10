Hanuman Ansh Film: फिल्म ‘हनुमान अंश’ पर टैक्स फ्री! CM साय बोले- फिल्म देखने के बाद लेंगे निर्णय

वहीं चांपा में पुलिस हिरासत के दौरान युवक की मौत के मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है और सरकार पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। CM साय ने कहा कि किसी भी मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जांच के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा।