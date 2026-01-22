1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी! दावा-आपत्ति का समय आज खत्म, केवल 30% ने दस्तावेज किए जमा…

रायपुर जिले में कुल 1.33 लाख लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी की गई थी, लेकिन अब तक केवल 30 फीसदी लोगों ने इसका जवाब दिया है। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य 13 दस्तावेजों में से किसी को जमा कर इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।