22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी! दावा-आपत्ति का समय आज खत्म, केवल 30% ने दस्तावेज किए जमा…

SIR News: रायपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, उनके लिए दावा-आपत्ति करने का समय अब केवल एक दिन ही शेष है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 22, 2026

1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी! दावा-आपत्ति का समय आज खत्म, केवल 30% ने दस्तावेज किए जमा...(photo-patrika)

1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी! दावा-आपत्ति का समय आज खत्म, केवल 30% ने दस्तावेज किए जमा...(photo-patrika)(फोटो- Patrika.com)

SIR News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, उनके लिए दावा-आपत्ति करने का समय अब केवल एक दिन ही शेष है। 22 जनवरी के बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

SIR News: दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस पर कम प्रतिक्रिया

रायपुर जिले में कुल 1.33 लाख लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी की गई थी, लेकिन अब तक केवल 30 फीसदी लोगों ने इसका जवाब दिया है। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य 13 दस्तावेजों में से किसी को जमा कर इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।

नए आवेदन और सुधार में अधिक दिलचस्पी

अफसरों के अनुसार, जिन लोगों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आया या जिन्होंने गणना पत्र नहीं भरा, वे फार्म 6 के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राज्यभर में अब तक 1,42,866 लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, 4,243 लोगों ने नाम विलोपित कराने और 42,202 लोगों ने नाम सुधारने के लिए आवेदन दिया है।

सुनवाई की प्रक्रिया और अंतिम प्रकाशन

नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई 14 फरवरी तक जारी रहेगी। मतदाता सूची में बदलाव या संशोधन के लिए लोग फार्म 8 (संशोधन) और फार्म 7 (आपत्ति/विलोपन) का उपयोग कर सकते हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

राजनीतिक पार्टियों ने उठाए सवाल

कांग्रेस और आप समेत कई राजनैतिक पार्टियों ने आरोप लगाया है कि रायपुर समेत राज्य के जिलों में लाखों मतदाताओं को गलत तरीके से “दूसरी जगह शिफ्ट” बताकर नाम काट दिया गया। सैकड़ों बीएलओ ने सही तरीके से मतदाताओं की पहचान नहीं की, जिसके कारण कई जिलों में धरना-प्रदर्शन भी हुए।

विशेषज्ञों का सुझाव

अफसरों का कहना है कि मतदाता अपनी जानकारी की सही जाँच करें और समय रहते आवेदन या आपत्ति दर्ज करें। इससे मतदाता सूची में होने वाली किसी भी अनियमितता को रोका जा सकेगा और मतदान प्रक्रिया में सभी को शामिल किया जा सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 02:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 1.33 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी! दावा-आपत्ति का समय आज खत्म, केवल 30% ने दस्तावेज किए जमा…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान! 26 जनवरी को सभी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ कार्यालयों में फहराया जाएगा तिरंगा

छत्तीसगढ़ में Waqf board का बड़ा ऐलान(photo-patrika)
रायपुर

आज रायपुर पहुंचेगी टीम इंडिया! गौतम गंभीर और टीम इंडिया का होगा भव्य स्वागत

IND vs NZ T20: आज रायपुर पहुंचेगी टीम इंडिया! सोशल मीडिया पर पोस्टरों ने मचाई धूम, गौतम गंभीर और टीम इंडिया का होगा भव्य स्वागत...(photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Jail News: GST घोटाले के आरोपी को VIP ट्रीटमेंट, पेशी ड्यूटी से हटाए गए सिपाही, जेल प्रशासन सख्त

सिपाहियों-बंदियों की मिलीभगत की जांच (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में आबकारी SI भर्ती पर सरकार का यू-टर्न, सरकारी आदेश से टूटा युवाओं का सपना...

छत्तीसगढ़ में आबकारी SI भर्ती पर सरकार का यू-टर्न(photo-AI)
रायपुर

Chhattisgarh Board Exam 2026: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला! 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में निजी स्कूल भी होंगे शामिल

शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.