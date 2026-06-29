Online caste certificate: छत्तीसगढ़ में अब नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर,घर बैठे मिल रहे प्रमाण-पत्र, एक क्लिक पर 520 सेवा

सेवा सेतु पोर्टल पर अब तक कुल 3948696 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आईटी विभाग के कुशल प्रबंधन के कारण इनमें से 3481392 आवेदनों को मंजूर कर नागरिकों को सेवाएं दी जा चुकी हैं, जबकि 281343 आवेदन तकनीकी या दस्तावेजी कमियों के कारण अस्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में मात्र 166604 आवेदनों का निराकरण होना बाकी है, जो प्रक्रियाधीन हैं। बता दें कि इस पोर्टल के जरिए वर्तमान में प्रदेश के 36 विभागों की 520 सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन ऑनलाइन सेवाओं को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए राज्यभर में 16794 सेवा केंद्र (चॉइस सेंटर) सक्रियता से संचालित किए जा रहे हैं।