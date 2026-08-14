छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार, कई जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट जारी, आकाशीय बिजली का भी खतरा

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। नए मौसम तंत्र के प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के साथ कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है।