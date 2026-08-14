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छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार, कई जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट जारी, आकाशीय बिजली का भी खतरा

Chhattisgarh Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। अगले 48 घंटे कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 14, 2026

CG Weather Update

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना (photo source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। नए मौसम तंत्र के प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के साथ कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है।

CG Rain Alert: कई इलाकों में हुई हल्की से मध्यम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सबसे अधिक तापमान दुर्ग जिले में रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी रायपुर में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। बादलों की मौजूदगी और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

इन इलाकों में दर्ज हुई सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। केल्हारी, कुटरू, सुकमा और वाड्रफनगर में सबसे ज्यादा 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बलरामपुर, समरी और दंतेवाड़ा में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। वहीं कुसमी, जगरगुंडा, रघुनाथ नगर, कटेकल्याण, बीजापुर, गीदम और तोंगपाल में 2-2 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दोर्नापाल, सरसीवा, लटोरी, जनकपुर-भरतपुर, सोनहत, कोटाडोल, छिंदगढ़ और बगीचा में भी बारिश हुई। इन क्षेत्रों में करीब 1-1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

रायपुर में बारिश के आसार, तापमान में गिरावट

राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में आज अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बारिश होने से तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

इन जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

CG Rain Forecast: कई जिलों में यलो अलर्ट, आंधी और बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग ने कई अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया है। इनमें सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम और मुंगेली शामिल हैं। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना जताई गई है।

किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मानसून की सक्रियता को देखते हुए किसानों और आम लोगों को मौसम की जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को बिजली गिरने के दौरान सावधानी बरतने और तेज हवाओं के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।

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Updated on:

14 Aug 2026 09:01 am

Published on:

14 Aug 2026 09:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार, कई जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट जारी, आकाशीय बिजली का भी खतरा

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