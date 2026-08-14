Chamoli Tunnel Collapse Tragedy: चमोली टनल पर दर्दनाक हादसा, छत्तीसगढ़-झारखंड के 7 मजदूरों की मौत, 11 घायल 6 अब भी लापता

जानकारी के मुताबिक विष्णुगाड–पीपलकोटी पनबिजली परियोजना के तहत निर्माणाधीन टनल में गुरुवार शाम मजदूर रोज की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ की तरफ से पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा टनल के अंदर आने लगा। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। टनल के भीतर मौजूद मजदूरों को संभलने तक का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। पानी और मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन को जानकारी दी गई और बचाव दलों को मौके पर भेजा गया।