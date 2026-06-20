67 हजार लोगों का राशन अटका, 3 साल बाद भी महासमुंद में पूरी नहीं हुई ई-केवाईसी

ई-केवाईसी की प्रक्रिया जून 2023 से चल रही है। तीन साल बाद भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। लगातार शिविर और मोबाइल ऐप पर भी ई-केवाईसी की सुविधा होने के बाद भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। जिले में कुल 10 लाख 95 हजार 670 सदस्यों का ई-केवाईसी कराने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में कुल 10 लाख 95 हजार 670 सदस्यों की ई-केवाईसी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अब तक 10 लाख 25 हजार 845 सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। शेष सदस्यों की ई-केवाईसी कराई जानी बाकी है।