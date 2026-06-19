Chhattisgarh News: महासमुंद में 26 हजार घरों में स्मार्ट मीटर की नो-एंट्री, उपभोक्ताओं को बढ़े बिजली बिल से लग रहा करंट

स्मार्ट मीटर परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य बिजली चोरी पर नियंत्रण और फॉल्ट की त्वरित पहचान बताया गया था। विभाग का दावा था कि नई तकनीक के माध्यम से बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में समस्या का स्थान आसानी से पता चल सकेगा और चोरी पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर अलग नजर आती है। कई इलाकों में बिजली बंद होने पर उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है और विभाग को फॉल्ट खोजने में पहले जैसी ही परेशानी होती है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में तारों से अवैध कनेक्शन लेकर बिजली चोरी किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है।