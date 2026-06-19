19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

पंडित जी निकले 4.5 करोड़ के गांजा कारोबार का मास्टरमाइंड, महासमुंद पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार

Cannabis Smuggling Network: महासमुंद पुलिस ने 4.56 करोड़ रुपये के गांजा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य सरगना विनय शर्मा उर्फ पंडित जी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया।

3 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Jun 19, 2026

Ganja Smuggling

गांजा तस्कर मास्टरमाइंड यूपी से गिरफ्तार (photo source- Patrika)

Ganja Smuggling: छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महासमुंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले की बसना पुलिस ने 4.56 करोड़ रुपए मूल्य के गांजा तस्करी सिंडिकेट के मुख्य सरगना और कथित नशा माफिया विनय शर्मा उर्फ पंडित जी को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी अंतरराज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का संचालन कर रहा था और कई राज्यों में फैले कारोबार का मुख्य फाइनेंसर एवं रिसीवर था।

Vinay Sharma Arrested: केलों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा

मामले की शुरुआत 17 अप्रैल 2026 को हुई, जब बसना पुलिस ने पलसापाली चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक आयशर मालवाहक वाहन को रोका। जांच के दौरान पुलिस को वाहन में लदे कच्चे केलों के नीचे छिपाकर रखी गई 29 प्लास्टिक बोरियां मिलीं। तलाशी लेने पर इनमें कुल 912.760 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 56 लाख 38 हजार रुपए आंकी गई। पुलिस ने वाहन से चार फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद कीं, जिनका इस्तेमाल जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गांजे की यह खेप ओडिशा के कंधमाल जिले से लोड की गई थी और इसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रहने वाले विनय शर्मा तक पहुंचाया जाना था।

तकनीकी जांच से खुली सरगना की परतें

गिरफ्तारी के बाद पहले पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के जरिए पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। विशेष रूप से आरोपी राम कुमार सिंह उर्फ रामजी ठाकुर के मोबाइल फोन की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि पूरे नेटवर्क का संचालन विनय शर्मा कर रहा था।

पुलिस के अनुसार वह न केवल गांजे की खेप का मुख्य रिसीवर था, बल्कि पूरे नेटवर्क को आर्थिक रूप से संचालित भी करता था। इसके बाद बसना थाना की विशेष टीम को उत्तर प्रदेश भेजा गया। लगातार निगरानी और सूचना संकलन के बाद 17 जून को शामली से आरोपी विनय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया।

Uttar Pradesh Drug Racket: शराब कारोबार की आड़ में चलता था नेटवर्क

पुलिस जांच में सामने आया है कि 50 वर्षीय विनय शर्मा उर्फ पंडित जी मूल रूप से शराब, भांग और गांजे के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वह विभिन्न राज्यों में 10 से अधिक शराब ठेकों से जुड़ा हुआ था और उन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में अंतरराज्यीय नशा तस्करी का नेटवर्क संचालित करता था।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को शामली की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। अब बसना पुलिस उसे महासमुंद लेकर आ रही है, जहां विस्तृत पूछताछ की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में नेटवर्क से जुड़े कई अन्य नाम और नए खुलासे सामने आ सकते हैं।

Ganja Syndicate Busted: सप्लायर से लेकर सरगना तक सभी गिरफ्तार

महासमुंद पुलिस ने इस मामले में 'सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक' कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया है। अब तक इस मामले में पांच प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी में विनय कुमार शर्मा उर्फ पंडित जी – मुख्य रिसीवर एवं सरगना (उत्तर प्रदेश), गिरफ्तार 17 जून 2026, अब्दुल नईम – वाहन चालक एवं कैरियर (झारखंड), गिरफ्तार 17 अप्रैल 2026, राम कुमार सिंह उर्फ रामजी ठाकुर – मुख्य बिचौलिया (मिडिलमैन), गिरफ्तार 24 अप्रैल 2026, रमाकांत बेहरा – मुख्य गांजा सप्लायर (कंधमाल, ओडिशा), गिरफ्तार 24 अप्रैल 2026, बबूल नायक – मुख्य गांजा सप्लायर (कंधमाल, ओडिशा), गिरफ्तार 14 मई 2026 हैं। वहीं अब तक पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक 912.760 किलोग्राम अवैध गांजा, एक आयशर प्रो 2059 मालवाहक वाहन और चार फर्जी नंबर प्लेट जब्त की जा चुकी हैं।

नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार

महासमुंद पुलिस की यह कार्रवाई प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन, अन्य राज्यों में मौजूद कनेक्शन और संभावित सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Jun 2026 04:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / पंडित जी निकले 4.5 करोड़ के गांजा कारोबार का मास्टरमाइंड, महासमुंद पुलिस ने यूपी से किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: महासमुंद में 26 हजार घरों में स्मार्ट मीटर की नो-एंट्री, उपभोक्ताओं को बढ़े बिजली बिल से लग रहा करंट

Chhattisgarh News
महासमुंद

Labour Job Update: छत्तीसगढ़ में अब मजदूरों को काम के लिए सड़कों पर खड़े होने जरुरत नहीं, सीधे फोन पर मिलेगा रोजगार

Labour Job Update
महासमुंद

Weather Update: महासमुंद में धीमे मानसून ने बढ़ाई किसानों की चिंता, 2025 में फिर भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज, फसलों पर असर की आशंका

Monsoon
महासमुंद

Government Services: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं लगाना पड़ेगा RTO चक्कर, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक पहुंची सेवाएं

Government Services
महासमुंद

Chhattisgarh News: बैटरी बैंक बनेगा छत्तीसगढ़, निकेल तांबा और प्लेटिनम के मिले भंडार, बारिश के बाद शुरू होगी ड्रिलिंग

Chhattisgarh News
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.