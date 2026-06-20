छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के बच्चों को बड़ा तोहफा, 6वीं से 12वीं तक फ्री पढ़ाई, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

रायपुर@राहुल जैन। Atal Utkrishta Shiksha Yojana: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा देना है। योजना के माध्यम से चयनित बच्चों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।