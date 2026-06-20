CG Monsoon 2026: मानसून की एंट्री कब? रायपुर में झमाझम बारिश, फिर भी मौसम विभाग के रिकॉर्ड में ‘सूखा’! जानें कैसे

बारिश के सीजन में भी रायपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म है और पारा 37 डिग्री पर है। यह सामान्य से 1.7 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से मामूली ज्यादा है। पिछले दो दिनों से रात में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन लालपुर में पानी नहीं गिर रहा है। इसे खंड वर्षा कहा जाता है, जब एक ही शहर के एक इलाके में बारिश हो रही है, जबकि अन्य इलाके सूखे रहते हैं। प्रदेश में अगले दो दिनों में ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।