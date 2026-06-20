Chhattisgarh News: क्या मंत्रियों पर गिरेगी गाज? CM हाउस मीटिंग के बाद तेज हुई चर्चा, साय बोले- आपात बैठक नहीं थी

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार की रात 2 बजे तक चली मंत्रियों और संगठन की बैठक ने सबको चौंका दिया। इसके बाद मंत्रियों ने बदलाव की चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अंदरखाने की खबर है कि इसमें मंत्रियों के कामकाज से लेकर उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा गया। मंत्रियों से प्रभार वाले जिलों की जानकारी मांगी गई। इनमें से कुछ मंत्रियों के जवाब से संगठन के नेता ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए और समय रहते अपने-अपने क्षेत्रों में दौरा करने की नसीहत दी गई। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को बातों को प्राथमिकता से सुनने को कहा गया।