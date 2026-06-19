Chhattisgarh Politics: दीपक बैज ने मंत्रिमंडल को लेकर किया बड़ा दावा, बोले- अब इस्तीफों का इंतजार

दीपक बैज ने राज्य में शराब की ओवर रेटिंग के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब की प्रत्येक बोतल पर निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूली जा रही है। बैज ने सवाल किया कि आखिर यह अतिरिक्त पैसा किसके पास जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस मामले में स्थिति स्पष्ट करे और बताए कि ओवर रेटिंग से होने वाली वसूली का लाभ किसे मिल रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी एजेंसियों से कराई जाएगी।